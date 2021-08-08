هل يحق للطالب التظلم على اختبارات القدرات 2021؟.. عميد «فنون» يجيب

انطلقت اليوم أعمال اختبارات القدرات 2021، لقطاع كليات الفنون المختلفة، الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية النوعية، بمختلف الجامعات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد داخل لجان الاختبارات، وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة.

لا يحق للطالب التقدم بتظلم على نتائج اختبارات القدرات ٢٠٢١

ولفت عميد الكلية أن موعد ظهور نتائج الاختبارات سيكون بحد أقصى 48 ساعة على موقع الجامعة، مؤكدًا أنه لا يحق للطالب التقدم بتظلم على نتائج اختبارات القدرات 2021.

وأوضح «حامد» أن هناك عددًا من الاختبارات يتم تصحيحها إلكترونيا والبعض الآخر خاصة ما يتعلق بالرسومات والفنون، تكون من خلال لجان مشكلة على أعلى مستوى، مشددًا على أنه لا يظلم أي طالب أو طالبة في اختبارات القدرات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة باختبارات القدرات، موضحة أن الاختبارات تعقد لعدد من الكليات كشرط للالتحاق بها مثل كلية الإعلام والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية.