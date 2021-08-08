التعليم العالي تكشف تفاصيل امتحان قدرات 2021 لكلية الإعلام بالجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل امتحان قدرات كلية إعلام 2021، بالجامعات لطلاب الثانوية العامة التي بدأت أمس السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، وحتى 19 من ذات الشهر تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة على التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعات .

تفاصيل امتحان قدرات كلية إعلام : 4 اختبارات

وعن تفاصيل امتحان قدرات كلية إعلام 2021، بالجامعات، أوضحت وزارة التعليم العالي، أنها تهدف لمعرفة مدى إجادة الطالب للغة الأجنبية، و الألمام باوضاع بالمنطقة التي يقطن بها الطالب والعالم من حولنا ايضا، ومعرفة مدى الإلمام بالمصطلحات والمعلومات في مجالات الإعلام المختلفة، ومدى معرفة الطالب بالصحف والمجلات داخليا وخارجيا، وأهم الشخصيات الإعلامية والتعرف على سمات الطالب الشخصية ومدى مناسبتها لمجالات الإعلام.

وتابعت الوازاة أن تفاصيل امتحان قدرات كلية إعلام 2021، ستتناول قياس قدرات الطالب في عدد من المجالات الأساسية، في المعلومات العامة، مثل كم عدد دول حوض النيل في أفريقيا، وكذلك ماهو التقسيم الإداري لمصر، وغيرها من الأسئلة كالاختراعات في تاريخ الإعلام، وأعمال تلفزيونية واذاعية شهير، والإعلام الإلكتروني، والاختبار الثاني هو معرفة مقاييس اختبارات شخصية النفسية والاجتماعية ، والاختبار الثالث متعلق باللغة الإنجليزية، وهي عبارة أسئلة درسها الطالب في مقررات اللغة الإنجليزية خلال السنوات السابقة ، و الاختبار الرابع هو المعلومات الإعلامية لمعرفة مدى قراءة الطالب للصحف أو الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة التلفزيون ومشاهدة أفلام السينما وجميع هذه الاسئلة من المعلومات المتعلقة بوسائل الإعلام والسينما.

وفي ذات السياق تستعد اليوم كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسسقة، لإجراء اختبارات القدرات 2021 للعام الجامعي الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.