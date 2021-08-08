ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من وحدة مباحث قسم ثان، يفيد بالقبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس.

وأشارت معلومات إلى تردد المتهم «س.م.س» في الثلاثينيات من العمر على أماكن محددة في دائرة القسم، بهدف ترويج مواد مخدرة، خاصة مخدر الاستروكس.

ونجح ضباط القسم في ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المقدم.

وفي واقعة أخرى أمرت نيابة القنطرة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولتهما تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل سيارة نقل أغذية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط شخصين خلال قيادتهما لسيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية، وبداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة من نبات البانجو.

وتمكن ضباط الإدارة من ضبط عشرات من لفافات البانجو تجاوزت 80 كيلو جرامًا من المخدر داخل السيارة.

وكثفت الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من حملاتها على تجار ومروجي المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، وضبطت مصنعين لتدوير وصناعة الهيروين داخل مدينة الإسماعيلية، وبداخلهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وصلت إلى 40 كيلو جرامًا من خام الهيروين.

كما ضبطت الإدارة كميات كبيرة من العقاقير والمواد التي تُضاف للمخدر، إضافة إلي كمية من أقراص الكابتاجون المخدرة.