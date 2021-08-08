شروط تلقي طلبات العمرة من خارج السعودية.. بينها تصريح «توكلنا»

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021، موضحة شروط تلقي طلبات العمرة من خارج السعودية، وذلك بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة (كوفيد - 19).

وترصد «الوطن» شروط تلقي طلبات العمرة من خارج السعودية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

شروط تلقي طلبات العمرة من خارج السعودية

ووفقا للحج والعمرة، فهناك شروط لتلقي طلبات العمرة من خارج المملكة، كما يلي:

- يجب أن يحصل المعتمرين على لقاحات كورونا، لتكوين أجسام مضادة تكافح فيروس كورونا بأجسادهم.

- إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة.

- تقديم إقرار بصحة المعلومات.

- الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا.

- الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا واعتمرنا».

اللقاحات المعتمدة في السعودية

أما عن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة فهي: بيونتيك/ فايزر، أسترازينيكا، موديرنا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

شروط معتمري الداخل

وفي سياق متصل، أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أنّ التحصين سيكون شرط أساسي لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهر تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصّنة لمعتمري الداخل.