بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز.. تعرف على عقوبة نشر أخبار كاذبة

حددت لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة نشر أخبار كاذبة، والتي تنطبق على شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي انتشرت كالنار في الهشيم أمس ونفتها أسرتها، حيث تتراوح العقوبة بين غرامة 250 ألف جنيه، والمنع من النشر.

شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

وفيما يخص شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، فقد منحت لائحة الجزاءات التي نشرت في جريدة الوقائع المصرية في مارس 2019، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ العقوبات التالية وفقا لنص المادة 17 من من اللائحة التي تنص على الآتي:

يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون، أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

رامي رضوان يهدد باتخاذ اجراءات

وكان الإعلامي رامي رضوان نفى في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مؤكدا أنّ الأمر مجرد شائعة.

ونشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه على فيس بوك، تدوينة كذّب فيها شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «الواحد مبيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه، وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا، إيه القرف ده».

وواصل رضوان: «كل موقع نزل الزبالة اللي نزلها دي ينزل اعتذار فورا.. يا إما هيكون لي موقف تاني، والحذف مش حل.. معايا سكرين شوت لكل من نشر».