«محدش يخدعك».. قائمة سلع بلا زيادة في الأسعار بالسوق

كشف التقرير الاقتصادي الشهري للغرف التجارية، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن استقرار أسعار 15 سلعة في الأسواق منها اللحوم البلدي والمجمدة، الزيوت، السكر، منتجات الألبان، المنظفات، الورق، الملابس والمنسوجات، الأدوات والأجهزة المنزلية، الأخشاب، قطع غيار السيارات، الأحذية، المصنوعات الجلدية، الزجاج، المرايات، الأدوات الصحية.

تحريك أسعار 21 سلعة

فيما تم تحريك أسعار الزيت الأولين، والدقيق، والسجائر، والبصل الأبيض الذهبي، والثوم البلدي القديم، والموز البلدي، والعنب الأحمر، والدواجن والأسماك، مقارنة بالشهر الماضي.

ورصد التقرير تحريك سعر زيوت الطعام «أولين» بنسبة 15% كما سجلت أنواع المسلى نفس الزيادة، وارتفعت شيكارة الدقيق 50 كيلو جراما بقيمة 6%، وارتفع سعر السجائر «كليوباترا بوكس» في حدود 5%، وارتفع البصل الأبيض الذهبي 17%، والثوم البلدي القديم 33%، والفاصوليا 25%، والبطاطس 23%، والكرنب الوسط 30%، والخيار 23%، والفلفل الأخضر 8%، والتين البرشومي 10%، والموز البلدي 25%، والعنب الأحمر 4%، والدواجن 5%، والأسماك 8%، والبلطي الوسط 10%، واللاكيه 5 كيلو جرامات 2%، وبستلة كيمبيتون نصف لامع 2.5 لتر 4%، وكالون الأهرام 2 سكة و6 سكات 3%، كما ارتفع سعر الطن الأسمنت 8%.

تراجع أسعار 5 سلع في الأسواق

فيما تراجع سعر بيع الزبدة الجاموسي 10%، والكوسة الحشو 20%، والبرقوق 20%، والليمون 25%، وحديد التسليح 10%، بالمقارنة بالشهر الماضي.

وشددت الغرف التجارية على أهمية مبادرات محاربة الغلاء، التي أطلقتها الدولة، مؤكدة أن هذه المبادرات على مدار الأعوام الماضية، أسهمت في توفير السلع بأسعار معتدلة، وكافحت الاحتكار.