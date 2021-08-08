عاجل.. تحرك من الأطباء ضد رئيس جامعة بعد قرارات بالإيقاف والفصل

أعربت النقابة العامة لأطباء مصر عن رفضها بشدة ما صدر من رئيس جامعة جنوب الوادي مؤخراً، من قرارات إيقاف وفصل لأطباء بالمستشفى الجامعي في قنا دون تحقيق وتحت ضغط من مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وصف النقابة، حيث جاءت القرارت التي وصفتها النقابة بـ«التعسفية» رداً على اتهامات أثارتها المواقع بشأن خروج مريض مصاب بطلق نارى محمولاً على سيارة نصف نقل لعدم وجود سرير في الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعي، بحسب بيان النقابة.

إيقاف أطباء مستشفى قنا

وصرح د أسامة عبد الحى أمين عام الأطباء قائلاً: «تستنكر النقابة القرار غير المبرر لرئيس جامعة جنوب الوادى بإيقاف أطباء فى المستشفى، فما ذنب الأطباء فيما حدث، فقد قام الفريق الطبى بواجبه من إسعافات فى حدود الإمكانيات المتاحة فى الطوارئ ولكنهم لم يجدوا له سرير رعاية وهى الأزمة المعروفة والمتكررة يومياً فى مستشفياتنا ».

وأضاف في بيان اليوم: «أن ما فعله أهل المريض من خطفه عنوة من المستشفى وحمله فى سيارة نقل لاتقع مسئوليته على الأطباء وإنما هى مسئولية أمن المستشفى فالطبيب دوره توقيع الكشف والتشخيص وتقديم النصح والعلاج وليس تأمين حركة الدخول والخروج! هل مطلوب من الطبيب ان يكون طبيب وبودى جارد لحماية المرضى وهو الأحوج للحماية ؟

المسئولية الطبية

وتابع: «أصلاً لا يجوز فرض عقوبات إدارية دون إجراء تحقيقات واقعية وشفافة ومنضبطة كما ينص القانون الذى تغافل عنه رئيس الجامعة وهو يصدر قرارات تطيح بمستقبل أطباء لمجرد تهدئة مواقع التواصل ، وكان على رئيس الجامعة العمل على إصلاح الخلل المتسبب فيما حدث بدلاً من تحميل المسئولية للأطباء».

حادث مستشفى قنا

وطالب النقابة العامة رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة إيقاف تلك القرارات المتسرعة، بحسب وصفها، لحين انتهاء التحقيقات مع الأطباء للوقوف على ملابسات كل ما حدث في مستشفى قنا وإظهار الحقائق للجميع .