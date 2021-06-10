قصة إزالة 300 حصوة من مرارة مريض في مستشفى قنا العام

قضى عدة أشهر يتردد على المستشفيات والمراكز الطبية في قنا والقاهرة بحثا عن علاج بعد أن زادت الحصوات في القناة المرارية، قصد المستشفيات في القاهرة لإجراء جراحة، إلا أن الأطباء رفضوا بدعوى أن الجراحة دقيقة وقد تعرض حياته للخطر نظرا لتقدمه في العمر حيث يبلغ عمره 55 عاماً، كما أخبروه أن جراحة المناظير لا يمكنها تفتيت كل هذه الحصوات وأن التدخل الجراحي هو الحل الوحيد، ومع رفض الأطباء إجراء الجراحة بات الرجل حائرا يبحث عن أمل ينقذ حياته من الموت حتى وجهه أحد أقاربه إلى مستشفى قنا العام.

استمع المريض للنصيحة وقصد مستشفى قنا العام، بعدما فشلت كل المحاولات لإجراء الجراحة في المراكز والمستشفيات المتخصصة، وبالفعل استقبله المستشفى وبعد إخضاعه للفحوصات، تقرر إجراء الجراتحة له، وبالفعل نجح الفريق الطبي في إزالة الحصوات وإنقاذ حياته.

وقال محمد علي، نجل المريض: «قررنا إجراء الجراحة لإنقاذ والدي الذي كانت نسبة الصفرة لديه عالية بسبب انسداد الحصوات للقنوات المرارية، حيث كانت حالته خطيرة».

مدير مستشفى قنا العام استخرجنا 300 حصوة من القنوات المرارية

الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أوضح أن المريض مقيم بقرية أولاد عمرو بمركز قنا ويدعى «علي عبد العزيز»، 55 عاماً، دخل المستشفى في حالة حرجة وخطيرة، وتمت دراسة حالته مع الفريق الطبي، وعمل استكشاف مراري، وقررنا إجراء الجراحة العاجلة له لإنقاذه، وخاصة أن كل المراكز الطبية رفضت إجراء الجراحة له على حد قول ذويه.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملية الجراحية استغرقت قرابة 5 ساعات متواصلة، تمكن خلالها الفريق الطبي من إزالة 300 حصوة من القنوات المرارية كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة الحجم، لافتا إلى أن الجراحة كانت الخيار الأمثل لإنقاذ حياة المريض، مؤكدا أن المنظار لن يتمكن من تفتيت تلك الحصوات في القنوات المرارية وأن حياته معرضة للخطر.

الفريق الطبي بمستشفى قنا العام

وأضاف «الديب»، أن الفريق الطبي أجرى الجراحة تحت إشرافه، ويتكون من كل من: «الدكتور عمرو عبدالواحد، ، والدكتور محمد القفاص، والدكتور أحمد دردير، والدكتور جمال الحرز، والدكتور محمد حسن، والدكتور أحمد عاشور اخصائي التخدير، وطاقم التمريض بقسم الجراحة».