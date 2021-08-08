«القليوبية»: افتتاح المدرسة اليابانية في بنها قريبا بعد رصف الطرق

أعلنت محافظة القليوبية، أنه من المقرر افتتاح المدرسة اليابانية بمدينة بنها قريبا بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بهذا السياق، ومن المقرر البدء في رصف الطريق المؤدي لها، حيث تم عمل مقايسة للطريق بإجمالي أطوال 3 كيلومترات وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال أيام.

دهان المباني المطلة على قصر محمد علي بلون موحد

وفي شبرا الخيمة، تجري على قدم وساق أعمال مشروع تطوير المنطقة في محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي، حيث من المقرر دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.

زيادة أعداد المعدات المشاركة في حملة شرق شبرا لمواجهة القمامة

وفي حي شرق شبرا الخيمة، شنت أجهزة الحي برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة مكبرة لرفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، باستخدام معدات حي شرق، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول، حيث تم رفع أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة، وجاري رفع باقي التراكمات وزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.

إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري

في سياق آخر، تواصل المحافظة إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، ووجهت لجنة من المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول، للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.