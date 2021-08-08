العثور على طفل مذبوح بالشرقية.. والتحريات: لسرقة «توك توك»

عثر أهالي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، على جثة طفل مقتول ذبحًا، وملقى وسط الأراضي الزراعية ناحية قرية الهوابر التابعة لدائرة المركز، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم، بلاغًا بعثور أهالي قرية الهوابر التابعة لمركز ديرب نجم على جثة طفل مذبوح وملقى على الطريق ناحية الأراضي الزراعية.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى «عصمت .م .م .ح»، 13 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بقرية ميت الفرماوي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويعمل سائق «توك توك» لمساعدة والده، حيث تبين أنه توجه لمباشرة عمله واستقل معه أشخاص «التوك توك»، منهم سيدة منتقبة وقاموا بقتله لسرقة المركبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.