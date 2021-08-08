محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

بعث اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري 1443هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والاسلامية.

وجاء في نص البرقية «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم الكريم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط وأجهزتها التنفيذية، نتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله العلي القدير أن يرعاكم ويوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.. متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث محافظ أسيوط أيضًا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم محافظ أسيوطن بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة أسيوط وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.