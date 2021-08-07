انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب بجامعة أسيوط اليوم

تنطلق في جامعة أسيوط، اليوم، أولى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جمعية «عطاء بلا حدود»، تحت شعار «تعظيم قدرات ومشاركة الشباب»، وذلك بتنظيم عدد من الورش والأنشطة والمسابقات الكبرى حتى 11 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاحتفال يستهدف الشباب من سن 21 إلى 35 عاماً، وسيتم تنفيذ فعالياته حضورياً والكترونياً عبر تطبيق «زووم»، بهدف توسيع خيارات الشباب بمحافظة أسيوط للمشاركة فى التنمية المستدامة، وزيادة وعي الشباب بالفرص المتاحة لتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب الصعيد والتعريف بنماذج للمبادرات الاجتماعية بصعيد مصر، وعلى الراغبين فى المشاركة في الاحتفالية مليء الاستمارة على الرابط التالي https://forms.gle/XrjQFEqxEakujtKC6.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أن اليوم يشهد بدء انعقاد ورشتي عمل ضمن برنامج تدريبي لبناء قدرات الشباب، ويتضمن محاور اكتشاف «شغلك»، ومفاتيح التفكير العشرين، وسنة أولى تخطيط ، واستثمر حياتك، مشيرة إلى أنه من المقرر دعوة الشباب لتقديم أوراق عمل لمبادرات اجتماعية لأفكار غير تقليدية، بهدف المشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030، وسيتم تقييم الأعمال المقدمة من خلال لجنة متخصصة لاختيار الأعمال الفائزة.

وأشارت «غانم» إلى أن ختام الفعاليات تتضمن الإعلان عن الفائزين في مسابقة «أسيوط كلها مواهب»، والتي تتضمن عددًا من المجالات الفنية، مثل الغناء والتصوير والرسم والتمثيل وتأليف وإلقاء الشعر والقصة القصيرة وتصميم الجرافيك والتصوير الفوتوغرافي والمبادرات الاجتماعية، على أن يكون العمل الفني معبراً عن مشاركة الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فس كل مجال فس اليوم العالمي للشباب، كما يشهد اليوم الخامس تنظيم عدد من المسابقات الرياضية في مجالات الألعاب التراثية.