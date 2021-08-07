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محمود مسلم

بيع 9 محال تجارية بأول مزاد علني بمدينة ناصر في أسيوط 

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الوطن
10:03 ص | السبت 07 أغسطس 2021
مزاد

مزاد

أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، بيع 9 محال تجارية بعمارات سكن مصر بالحي الأول، بأول مزاد علني بالمدينة، وذلك في ضوء توفير الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، أنه بلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع بأحد المحال 44550 جنيها بنشاط مطعم مأكولات شعبية، وأقل سعر 22500 جنيه بنشاط محل بيع عطارة.

وأكد عبدالله، أنه سيتم استكمال خطة الطرح لتوفير الخدمات للمدينة في ظل الإقبال الكبير على المزاد، في إطار توفير فرص العمل وزيادة نسبة الإشغال بالمدينة الحديثة.

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