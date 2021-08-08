«الصحة» تحدد أماكن تقديم لقاح جونسون أند جونسون في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال أولى دفعات جرعات لقاح جونسون أند جونسون اليوم، وقالت الوزارة على المسافرين سرعة الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وأكدت الوزارة أنه على المسافر أن يقوم بالتسجيل للحصول على اللقاح وبمجرد التسجيل والحصول على رسالة التسجيل يتم أخذ اللقاح خلال 72 ساعة من لحظة التسجيل.

أماكن تقديم لقاح جونسون أند جونسون في مصر

وعن أماكن تقديم لقاح جونسون أند جونسون في مصر، قالت الوزارة إنها خصصت مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين على مستوى محافظات الجمهورية لتسهيل المهمة على المواطنين ومنعا للتزاحم أمام مراكز اللقاح العادية للمواطنين والتي بلغ عددها 429 مركزا.

رسوم استخراج شهادات معتمدة للحصالين على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، وقالت 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، لافتة إلى أن استخراج لشهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا لا يحتاج إلى وقت وكذلك لا يحتاج إلى توثيق أو ختم، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الشهادات وقامت الشهادات تحمل QR CODE منعا للتزوير.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الصحية حيث أن اللقاح لا يمنع من الغصابة بالفيروس بل أنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة بدلا من كونها شديدة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تتوقف حدتها على نسبة المواطنين المطعمين، منشادة المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم.