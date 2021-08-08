دينا الشربيني تهرب من الكاميرات أثناء مشاركتها في جنازة دلال عبد العزيز

وصلت الفنانة دينا الشربيني إلى مسجد المشير منذ قليل، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، ولاحقتها كاميرات القنوات إلا أنها هربت مسرعة إلى داخل المسجد.

كما وصلت منذ قليل الفنانة نهال عنبر، ودرة برفقة زوجها، والفنان سمير صبري وسوزان نجم الدين إلى مسجد المشير، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وتوافد عدد من الفنانين لمسجد المشير، منهم الفنانة شيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي من أجل أداء صلاة الجنازة على الفقيدة.

أسرة سمير غانم تمنع تصوير جثمان دلال عبد العزيز

ومنعت أسرة سمير غانم تصوير جثمان دلال عبد العزيز بمسجد المشير، ووضعت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، بعد وصول الجثمان منذ قليل استعدادًا لأداء صلاة الجنازة.

حسن الرداد ينعى دلال عبد العزيز

وكان الفنان حسن الرداد قد نعى، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، الفنانة دلال عبد العزيز، قائلاً: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي».

وتابع الرداد: «ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه.. هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».

وظلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في العناية المركزة لأكثر من 90 يومًا للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على الرئة مما أحدث تليفًا بها، وكانت تعجز على التنفس بصورة طبيعية وتحتاج إلى جهاز الأكسجين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس السبت؛ ليسيطر الحزن على الوسط الفني وكل محبي عائلة سمير غانم.