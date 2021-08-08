وصول إلهام شاهين وشيرين إلى مسجد المشير لتشييع جثمان دلال عبد العزيز

توافد عدد من الفنانين لمسجد المشير؛ استعدادا لتشييع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث وصلت منذ قليل الفنانة شيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنانة محمد الشقنقيري من أجل أداء صلاة الجنازة على الفقيدة.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وغيب الموت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، أمس، بعد صراع مع المرض، دام أكثر من 3 أشهر.

ووقفت الفنانتان شمس البارودي، وسهير البابلي، إلى جوار ابنتا الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيزل «دنيا وإيمي سمير» على غُسل والدتهما الفنانة الرحلة، داخل مستشفي زايد التخصصي.

ووصل الجثمان منذ قليل إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة، ثم عقب ذلك يوارى الثرى في مقابر عائلة غانم إلى جوار جثمان والدة الفنان الراحل سمير غانم.