يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، والذي خصصته «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها تسهيلاً عليهم، والتي كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلانها وذلك خلال منتصف شهر أغسطس الجاري، بعد انتهاء جميع أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب ومراجعتها جيداً وتسجيلها إلكترونياً.

تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

- الدخول على رابط بوابة «الوطن» للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة سواء العلمية أو الأدبية.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يُقال عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، غير صحيح ولا أساس له من الصحة، موضحاً أنَّ الوزارة حالياً تجري أعمال تصحيح الامتحانات على مدار ساعات اليوم، في مراكز مؤمنة ومراقبة جيداً.

«شوقي»: فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب إعلانها مباشرة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس سيتمّ الإعلان عنها في الفترة من 15 أغسطس الجاري حتى 18 من نفس الشهر، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات إلى أي معلومات غير دقيقة يتمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنَّ الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد التي تم تصحيحها في نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة جداً، مؤكّداً أنَّ الاختلاف يمكن فقط في توزيع شرائح الدرجات على ورقة الأسئلة بالنسبة للسنوات الماضية، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ فتح باب التظلمات على النتيجة عقب إعلانها مباشرة.

وأوضح شوقي، أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون الأفضل بالنسبة للسنوات الماضية، مشيراً إلى أنَّ الامتحانات عُقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.