مصاحف وأدعية صدقة جارية على روح سمير غانم ودلال عبد العزيز (صور)

وزعت عائلة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عددًا من المصاحف وكتيبات الأدعية خلال صلاة الجنازة عليها في مسجد المشير بالتجمع الخامس، كصدقة جارية على روحها وروح الفنان سمير غانم.

ويصل الجثمان بعد قليل إلى مثواه الأخير، في مقابر أسرة عائلة سمير غانم في مدينة نصر، إلى جانب الفنان سمير غانم وفقا لوصيتها.

ووصل منذ قليل، الفنان أحمد زاهر وبناته، وأيضًا الفنانون أحمد سعد، رامي إمام، سليم سحاب، أشرف عبدالباقي، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، ومحمود الليثي، إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وفي السياق ذاته، منعت أسرة الفنان سمير غانم، وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث توجد إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.

وظلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في العناية المركزة لأكثر من 90 يوما للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي آثر على الرئة مما أحدث تليف بها، وكانت تعجز على التنفس بصورة طبيعية وتحتاج إلى جهاز الأكسجين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس السبت؛ ليسيطر الحزن على الوسط الفني وكل محبي عائلة سمير غانم.