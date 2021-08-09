هيئة السويس: تزويد القناة الجديدة بالمساعدات الملاحية الحديثة

كثفت قناة السويس الجديدة، من إجراءات معدلات الأمان خلال حركة الملاحة في القناة، وجرى تزويد القناة الجديدة بالمساعدات الملاحية (الشمندورات، شمعات الرباط، محطات الإرشاد) الحديثة، إضافة إلى تحديث كافة الأجهزة في الممر الملاحي القديم، واختصار وقت الرحلة بشكل كبير، بعد تحرك القوافل في نفس التوقيت من مدخل السويس ومدخل بورسعيد، حسبما ذكر الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

وتعتمد قناة السويس في نظام الملاحة على نظام «القوافل» إذ تتحرك قافلة من الشمال، تبدأ من الساعة الثالثة والنصف صباحًا عبور مباشر، فيما تتحرك قافلة من الجنوب، وتبدأ من الرابعة صباحًا عبور مباشر.

وتسمح قناة السويس للسفن العادية بالسير بسرعة 16 كيلو داخل المجرى الملاحي، فيما حددت القناة 14 كيلو للناقلات لكبر حجمها.

وأصدرت هيئة قناة السويس، خرائط إلكترونية وورقية جديدة للقناة، إضافة إلى المطبوعات الملاحية، كما وضعت خطة لجذب التوكيلات الملاحية، فقررت بحسب المنشور رقم (5/2020)، منح السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا، حتى ميناء Santander، المتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang، وما شرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، تخفيضًا قدره 5% من رسوم العبور العادية حتى ديسمبر 2021.

وقال هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، إنه تلبية لرغبة ملاك ومشغلي سفن الصب الجاف (المحملة/الفارغة) من عملاء هيئة قناة السويس، قررت الهيئة منح سفن الصب الجاف (المحملة/الفارغة) العاملة في الاتجاهين بين موانئ دولة موريتانيا (وما جنوبها بغرب أفريقيا) من جهة، وموانئ الشرق الأقصى (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى، تخفيضًا قدره 75% من رسوم العبور العادية.

وحددت قناة السويس عدة شروط، أهمها أن تتقدم الشركة المشغلة التي ترغب في الاستفادة من المنشور، بطلب عن طريق التوكيل الملاحي قبل الإبحار من ميناء القيام، محددًا به بيانات السفينة وميناء القيام وتاريخ الإبحار وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصول السفينة للقناة، وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة.

كما حددت عدم توقف السفينة في أي ميناء بين مينائي القيام والوصول لأغراض تجارية، وفى حالة التوقف لأغراض غير تجارية يجرى موافاتنا بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف، أو السلطات المختصة، على أن يجرى سداد رسوم عبور السفينة كاملة عند العبور، ويجرى تسوية التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور.