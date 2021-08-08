في وداع صاحبة الواجب.. من رد الجميل لـ دلال عبد العزيز؟

عرفت بشهامتها ومساندتها للصغير قبل الكبير في مناسبات الحزن والفرح، لم تتغيب يوما عن تشييع جثمان أحد أفراد الوسط الفني، ولم تتهاون في تقديم الدعم المعنوي للجميع في أوقات الأزمات فما كان من الجميع إلا أن وقف بجوار ابنتيها «دنيا وإيمي»؛ ردًا للجميل ودعمًا لهن في تلك المحنة.

حرص عدد كبير من الفنانين والمنتجين والمخرجين شاركوا في تشييع جثمان دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت، وسط تواجد أمني كثيف، وفي مقدمتهم الفنانة شيرين التي حرصت على الحضور مبكرا ووصلت قبل موعد أذان الظهر إلى مسجد المشير طنطاوي، لتكون في استقبال الجثمان الذي تحرك من مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

الفنانة إلهام شاهين، والفنانة نبيلة عبيد والفنان محمد الشقنقيري، والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي، تصدروا مشهد الجنازة أيضا في وداع صاحبة الواجب كما لقبها الكثير.

سهير البابلي وشمس البارودي وميرفت أمين في الغُسل

وحرص عدد من الفنانات من المقربات من دلال عبد العزيز على حضور غسل وتكفين الراحلة، منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة داخل مستشفى زايد التخصصي، قبل أداء صلاة الجنازة على الراحلة.

وحضرت أيضا كل من الفنانة نهال عنبر، ودرة برفقة زوجها، والفنان سمير صبري وسوزان نجم الدين إلى مسجد المشير، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة هند عاكف إلى جانب الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى أحمد زاهلا لأداء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، التي رحلت أمس السبت، متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

أحمد سعد ورامي إمام وشريف منير

الفنانون أحمد سعد، ورامي إمام، وسليم سحاب، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، ودينا الشربيني، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ومحمود الليثي، وسامح الصريطي، حضروا مبكرا إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

فيما حرصت الفنانة ميمي جمال، على نعي رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرة إلى إنها كانت في الساحل الشمالي فور علمها بالخبر، وقطعت إجازتها وعادت للقاهرة لمواساة دنيا وإيمي وحضور الجنازة والعزاء.