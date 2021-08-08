شروط وأوراق 1750 وظيفة.. كل ما تريد معرفته عن وظائف السكة الحديد 2021

أعلنت هيئة السكة الحديد قائمة وظائف السكة الحديد 2021، التي تضمنت 1750 وظيفة لطلاب الدبلومات الفنية والمهندسين، كما حددت الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، وذلك وفق ما ذكره عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، موضحًا أنَّ الهيئة تحتاج لشغل وظائف 250 مهندسًا و1500 فني.

وظائف السكة الحديد 2021

وأضاف «فكري»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الحصول على وظائف السكة الحديد 2021 سيكون وفقًا للكفاءات واجتياز المطلوب، مشددًا على عدم وجود مكان للمحسوبية في وظائف السكة الحديد 2021.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد أنَّ وظائف السكة الحديد 2021 والتي تشمل الـ250 وظيفة الشاغرة بالهيئة التعيين درجة مهندس ثالث في الميكانيكا والكهرباء والمدني، ويجب أن يكون المتقدمون من الذكور فقط نظراً لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورديات، كما تتضمن الوظائف تخصصات إلكترونيات والاتصالات الكهربية والحاسبات والنظم للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يكون المتقدمون من الذكور والإناث.

وظائف السكة الحديد لخريجي الهندسة

وفيما يخص شروط الحصول على وظائف السكة الحديد 2021، قال إنَّه يتم تعيين الحاصلين على الوظائف المطلوبة بعد إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية، وتتمثل الشروط المطلوبة في أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا أو كهرباء إلكترونيات والاتصالات الكهربية أو حاسبات ونظم أو مدني من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ولا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد على 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

وظائف السكة الحديد 2021 لطلاب الدبلومات الفنية

وحول وظائف السكة الحديد 2021 لطلاب الدبلومات الفنية قال «فكري» إنَّ هناك 1500 وظيفة أعلنت هيئة السكة الحديد عنها لشغلها، وهي وظائف فنية في تخصصات مختلفة تتمثل في فني إشارات رابع وفني كهربائي رابع وفني ميكانيكي رابع وفني براد رابع وفني مناورة رابع وفني مزلقان رابع وفني صيانة سكة رابع وفني حركة وبلوك رابع وفني لحام سكة رابع ومشرف قطار رابع وصراف تذاكر رابع.

كيفية التقدم لشغل وظائف السكة الحديد

وذكر «فكري» الشروط والأوراق المطلوبة لشغل وظائف السكة الحديد 2021 لطلاب الدبلومات الفنية، ويأتي في مقدمتها السن وتكون سن المتقدم للوظيفة لا تزيد على 30 عامًا ولا تقل عن 18 عامًا، ويجب ألا يقل مجموع الدرجات عن 65%، اللياقة البدينة، والمستندات المطلوبة لشغل وظائف السكة الحديد 2021، لطلاب الدبلومات الفنية هي المؤهل الدراسي، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، صورة البطاقة الشخصية سارية، شهادة أداء الخدمة العسكرية، 4 صور شخصية (4×6)، صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصل الحوالة البريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001، ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها.

وأشار إلى أن التقديم من يوم 9 أغسطس حتى 8 سبتمبر، وأن أي أحد تنطبق عليه الشروط ويحتاج لمزيد من التفاصيل يمكنه الاطلاع على المزيد من خلال بوابة الوظائف الحكومية.