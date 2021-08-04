طوارئ في السكة الحديد والمترو لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة

رفعت شركة مترو الأنفاق، وهيئة السكة الحديد، حالة الطوارئ القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على حركة سير القطارات وقضبان السكك الحديدية، وتوفير عامل السلامة والراحة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدين تخفيض سرعات القطارات في المترو والسكة الحديد طوال أيام ارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت هيئة السكة الحديد، ومترو الأنفاق، عن تخفيض سرعات القطارات والمترو، إلى 60 كيلومترا في الساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة سير القطارات، وقضبان السكك الحديدية.

وأصدر الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارا لهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، لتخفيض سرعات القطارات طوال أيام ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة سير القطارات، وقضبان السكك الحديدية، مؤكدا أنّ جميع قطارات السكة الحديد والمترو، تخضع إلى إجراء صيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على حركة التشغيل، موضحا أنّ الوزارة تواصل عملها من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد كامل الوزير لـ«الوطن»، أنّ تعليمات تخفيض سرعات القطارات يتم تنفيذها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة طوال أيام ارتفاع الحرارة، لافتا إلى أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بتكلفة 200 مليار جنيه، وتنفيذ خطة لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني للمترو، مطلع يناير المقبل، موضحا أنّ جميع الهيئات التابعة لوزارة النقل، تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأشار الوزير، إلى أنّ الوزارة تواصل وضع اللمسات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي (عدلى منصور - العاصمة الإدارية الجديدة)، المنتظر تشغيله في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المقبل، لافتا إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سير العمل داخل هيئات وزارة النقل.