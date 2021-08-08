وظائف السكة الحديد 2021.. 1500 فرصة عمل بانتظارك والتقديم غدا

يبحث العديد من المواطنين وخريجي الدبلومات الفنية عبر مؤشر البحث جوجل، عن وظائف السكة الحديد 2021، حيث يبدأ من صباح غد الإثنين 9 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل، تلقي طلبات التعيين الخاصة بالإعلان رقم 2 بشأن تعيين فنيين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة، وتنظيم مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية، وهي نحو 1500 وظيفة فني تخصصات مختلفة، للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد في بيان عنها، أنّ وظائف السكة الحديد 2021 التي جرى الإعلان عنها الجمعة الماضي، ستكون حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، كما يلي:

1- وظيفة فني إشارات رابع ذكور فقط.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 أو 3 سنوات، أو خريج دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، وأن يكون متخصص في: (تركيبات ميكانيكية، الهندسة الميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية، الإلكترونيات والكمبيوتر، تركيبات ومعدات كهربية، صيانة المحولات الكهربية، كهرباء قوى، الأجهزة الدقيقة والتحكم، آلات ومعدات كهربية، وصناعات كهربية).

2- وظيفة فني كهربائي رابع ذكور فقط.

وبيّنت الهيئة، أنّ المتقدم لهذه الوظيفة، يجب أن يكون حاصل على دبلوم المعهد الفني الصناعي، أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 أو 3 سنوات، أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، كما يجب أن يكون متخصصا في: (آلات ومعدات كهربية، كهرباء قوى، الإلكترونيات والكمبيوتر، تبريد وتكييف، إصلاح وصيانة المعدات الكهربائية، الأجهزة الدقيقة والتحكم، وصناعات كهربائية).

وظائف السكة الحديد 2021: فرصة لخريجي الدبلومات الفنية

3- وظيفة فني ميكانيكي رابع ذكور فقط.

وتابعت الهيئة، أنّ من يتقدم لهذه الوظيفة، فيحب أن يكون خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي، أو خريج دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 أو 3 سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، ويكون تخصصه (الهندسة الميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، هيدروليكي، الأجهزة الدقيقة والتحكم، جرارات وآلات زراعية، ديزل ومعدات ثقيلة، ومركبات).

4- وظيفة فني براد رابع ذكور فقط.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّ المتقدم لهذه الوظيفة، يجب أن يكون خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات أو 3 سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، وأن يكون تخصصه (تركيبات ميكانيكية، الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية، الحديد المشغول واللحام، التشغيل على الماكينات، تشكيل ولحام المعادن، وميكانيكا).

الفرصة متاحة لخريجي الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات

5- وظيفة فني مناورة رابع ذكور فقط.

وأشارت الهيئة إلى أنّ المتقدم لهذه الوظيفة يكون خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات أو 3 سنوات، أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، تخصص (تركيبات ميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، تشغيل على الماكينات، كهرباء قوى، الهندسة الميكانيكية، والإلكترونيات والكمبيوتر).

الوظائف لعمال مزلقانات وبرج إشارات ومناورات

6- وظيفة فني مزلقان رابع ذكور فقط.

وذكرت الهيئة، أنّ من يتقدم لهذه الوظيفة، يجب أن يكون خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 أو 3 سنوات، أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، تخصص (تركيبات ميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، كهرباء قوى، إصلاح وصيانة معدات كهربائية، والإلكترونيات والكمبيوتر).

تتنوع الوظائف بين فني لحام وتجديد سكة وبرج إشارات

7- وظيفة فني صيانة وتجديدات سكة رابع ذكور فقط.

أما المتقدم لهذه الوظيفة، فأوضحت الهيئة أنّه يجب أن يكون خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات أو 3 سنوات، أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، وأن يكون متخصصا في: (تركيبات ميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، كهرباء قوى، إصلاح وصيانة معدات كهربائية، تشغيل على الماكينات، تشييد وبناء، صيانة وإصلاح المباني والتشطيبات، صيانة وإصلاح الخرسانة، وتشكيل ولحام المعادن).

8- وظيفة فني حركة وبلوك رابع ذكور فقط.

ولفتت الهيئة، إلى أنّ المتقدم لهذه الوظيفة، يجب أن يكون حاصلا على دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 أو 3 سنوات أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، ويكون تخصصه (تركيبات ميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، كهرباء قوى، الإلكترونيات والكمبيوتر، إصلاح وصيانة معدات كهربائية، الهندسة الميكانيكية، وميكانيكا).

9- وظيفة فني لحام السكك الحديدية ذكور فقط.

وتابعت الهيئة، أن من يتقدم لهذه الوظيفة، يجب أن يكون خريج دبلوم المعهد الفني الصناعي أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 أو 3 سنوات، أو دبلومات التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية الصناعية للنقل في وردان، تخصص (تركيبات ميكانيكية، صيانة وإصلاح الآلات والمعدات الميكانيكية، كهرباء قوى، إصلاح وصيانة معدات كهربائية، تشغيل على الماكينات، تشكيل ولحام المعادن، والحديد المشغول واللحام).

10- وظيفة مشرف قطار رابع ذكور فقط.

ويكون خريج دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام 5 أو 3 سنوات.

11- وظيفة صراف تذاكر رابع ذكور وإناث.

ويكون خريج دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام 5 أو 3 سنوات.

وظائف السكة الحديد 2021 تتنوع بين مشرف قطار للذكور وصراف تذاكر للذكور والإناث

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّه يتم التقديم للمسابقة بطلب شخصي من 9 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل، ولمدة 30 يوما عدا أيام الجمع، بموجب طلب مرفقا به صور المستندات الآتية:-

1- المؤهل الدراسي.

2- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

3- بطاقة الرقم القومي سارية.

4- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

5 - عدد 4 صور شخصية 4× 6.

6- صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكك الحديد.

7- أصل الحوالة البريدية.

8- ملف ورق حجم كبير.

9- رقم التليفون الشخصي للمتقدم للتواصل على الواتس آب.

ويجب توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها، ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان.

2- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت.

3- ألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 سنة في بداية الاعلان.

4 - ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 65% لكل الوظائف.

5- أن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام مع إحدى المؤسسات المتخصصة.

6- توريد 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات، ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

7- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة وعند مطابقة ومعاينة أصل المستندات.

8- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها بالهيئة.

9- في مرحلة قبل التعيين، يحق للهيئة تعديل وظيفة المتقدم حال عدم استكمال العدد لبعض الوظائف حسب التوزيع الجغرافي، شرط اجتياز نفس الاختبارات ونفس المؤهل والتخصص والمحافظة وحسب الدرجات الأعلى وبعد استيفاء العدد المطلوب للوظيفة المتقدم عليها.

10- حال عدم حضور من اجتاز الكشف الطبي والاختبارات النهائية للسير في إنهاء إجراءات تعيينه ولمن صدر له قرار تعيين ولم يتسلم العمل اولم يلتزم بالعمل بالهيئة لمدة 5 سنوات على الأقل، يتحمل قيمة ما تكبدته الهيئة من مصاريف نظير ذلك.

على أن تقدم الطلبات وفقا للتوزيع الجغرافي على النحو التالي:-

1- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

يتم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة).

2- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – والمقيمين في محافظات ( الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط).

يتم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

3- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - والمقيمين في محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح).

يتم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

4- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - والمقيمين في محافظات (الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء).

يتم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

5- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى و المقيمين في محافظات (أسيوط – سوهاج – المنيا – بني سويف – الفيوم – قنا – الوادي الجديد).

يتم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

6- المتقدمون للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية و المقيمين في محافظات (أسوان – الأقصر– البحر الأحمر).

يتم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

وجاءت الاختبارات والمكان: ستتم بداية الاختبارات «مرحلة أولى» بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مركز تقييم القدرات والمسابقات: 13 شارع صلاح سالم – مدينة نصر بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات ارقام الجلوس والمواعيد : يتم من خلال الآتي:

- مراجعة المنطقة المتقدم بها خلال الفترة-15-25/9 /2021.

- الإعلان على الجرائد الرسمية خلال نفس الفترة إرسال رسالة عن طريق واتساب الخاص بالمتقدم.