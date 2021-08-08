عاجل.. «الإعلاميين» تبرئ تامر أمين من تهمة التحريض ضد رمضان صبحي

قررت نقابة الإعلاميين، براءة الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، من تهمة التحريض ضد رمضان صبحي لاعب نادي «بيراميز»، بعدما انتهى المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة إلى عدم وجود مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في الفيديو، الذي انتقد فيه تامر أمين ارتداء رمضان صبحي شارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل بأولمبياد طوكيو التي انتهت بفوز البرازيل بهدف نظيف.

براءة تامر أمين

وكشف مصدر في نقابة الإعلاميين، لـ«الوطن» أن المرصد الإعلامي فرغ الفيديو محل شكوى نادي بيراميدز ضد الإعلامي تامر أمين، وانتهى التقرير إلى أنَّه «ما جاء في الفيديو محل الواقعة لم يرتق إلى مرتبة وجود مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني».

هجوم تامر أمين على رمضان صبحي

وقال الإعلامي تامر أمين في إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار» الذي يذاع على قناة «النهار» عقب هزيمة منتخب مصر من نظيره البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2020 إنَّ «ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في مباراة مصر والبرازيل جريمة لأنَّه مخالف لكل الأعراف والمنطق ومخالف للأخلاق والقيم والأقدمية والروح العامة والإدارة والقيادة في الملعب، حتى لو عرض اللاعب أحمد حجازي على رمضان صبحي ارتداء شارة الكابتن لأنه لا رمضان ينفع يوافق، ولا الريس بتاعهم قائد المنظومة الكاتبن شوقي غريب ينفع يوافق، لأن كده تبقى سبهللة».

وتابع: «الكلام ده ينفع على القهوة مينفعش في بعثة منتخب يلعب في أهم بطولة عالمية اسمها الأوليمبياد»، وواصل «أول ما لقيت رمضان لابس شارة الكابتن قولت خربت» وقال أيضا « اللي يوجه اللاعيبة اللي عنده خبرة مش اللي عنده قصة، هجيب منين رمضان هذه الخبرة في مباراة المفروض إنَّها مصيرية على ميدالية أوليمبية».

تعقيب تامر أمين على شكوى بيراميدز

لكن تامر أمين عقب في حلقة أخرى الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي بيراميدز إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أنَّه لم يتطرق في الحديث عن نادي بيراميدز « ملاك بيراميدز يعرفون موقفي تجاه نادي بيراميدز نفسه لأني أشدت بالفكرة، وقلت إنه أحد رواد الاستثمار الرياضي في مصر».

وتابع تامر أمين «لم أنتقد رمضان صبحي لكن انتقدت الإدارة الفنية للجهاز الفني والإداري للمنتخب فقلت إن ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن خطأ والمسؤول عنه الكابتن شوقي غريب قائد المنظومة والجهاز المعاون له»، بحسب تعبيره.