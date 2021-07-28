الإبراشي والحصري ومصطفى.. 3 رسائل من لميس الحديدي لزملائها الإعلاميين

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، ثلاثة رسائل لعدد من زملائها الإعلاميين، وهم وائل الإبراشي، وإيمان الحصري، وأسماء مصطفى، الغائبون عن الشاشة منذ إصابتهم بأزمات صحية مختلفة.

وأوضحت «لميس»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أنها مفتقدة زملائها الثلاث بشكل كبير، كما يفتقدهم الكثير من الجماهير.

وائل الإبراشي

وعن آخر التطورات الصحية للإعلامي، وائل الإبراشي، كشفت أنه خرج من المستشفى منذ فترة، ويعيش في منزله حاليا، محاولا التعافي من أعراض ما بعد الشفاء من كورونا، «يعني زي الفنانة دلال عبد العزيز وغيرهم، ساعات الكورونا مابتقاش المرض فقط، ولكن آثار المرض وتأثيره على الرئة والتنفس والقدرة على الأداء».

ونبهت أنها مدركة تماما تردد وائل الإبراشي في عودته إلى العمل من جديد، معربة أنها تتمنى بأن يقبل الإعلامي على حبوب الشجاعة، ويبدأ في العودة من جديد إلى عمله، لأنها ترى بأن العمل أحيانا فيه شفاء.

وأكملت: «إحنا حياتنا في الشغل، زي السمك بالضبط، بالذات جيلي وجيل وائل، بيتنفس من خلال شغله، الموضوع مش وظيفة، ده جزء من حياتنا وكينونتنا».

إيمان الحصري

وحرصت «لميس» على توجيه رسالة أخرى إلى الإعلامية إيمان الحصري، مفادها: «أنا عارفة أن كتير من اللي عدتيه ميستحملوش بشر».

وعن حالة الإعلامية، أكدت أنها لا تستطيع أن تفصح عنها، حتى تخرج إيمان الحصري بنفسها، وتخبر الجميع بها، معربة عن تمنياتها بأن تكون قادرة على ذلك كما أنها هي من تستطيع أن تقول إذا كان هناك خطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وتابعت: «وتقدر تقول لو في حساب ولو مفيش حساب ولو في حد غلط محدش غلط، هذا شأنها هي، لازم تواجهه وهي ناوية توجهه».

وأوضحت أنها تتمنى الشفاء للإعلامية، وأن تنتهي من العمليات الجراحية الأخرى التي ستخضع لها، مؤكدة أنها تعلم جيدا بأن ما مرت به إيمان الحصري، ليس بالسهل بل صعب جدا، لكنها أكدت أيضا على قدرة الإعلامية على تخطيه.

أسماء مصطفى

وعن آخر التطورات الصحية للإعلامية أسماء مصطفى، كشفت لميس الحديدي أنها أسماء تتعرض لمرض شديد وتجربة صعبة ومريرة خلال الفترة الحالية، مؤكدة في ذات الوقت أنها تعلم جيدا بأن الإعلامية الشابة قادرة على تخطي تلك الأزمة الصحية، وأنها تمتلك الإيمان والقوة اللذين سيدفعانها للعودة من جديد.

واختتمت «لميس» حديثها، قائلة: «مكنش ينفع أنهي الحلقة من غير ما أتمنى الشفاء لكل زمايلي، وإن شاء الله أرجع سبتمبر ويكون وائل رجع، وإيمان ابتدت وأسماء نحاول نزقها».