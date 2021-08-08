انطلاق حملة «أنت أقوى من المخدرات» داخل 20 مركز شباب بالمحافظات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مبادرة لتوعية الشباب وكذلك الأسر بأضرار تعاطي المخدرات، بجانب توعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، باستخدام أساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية للفئات المختلفة، بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية؛ لوقاية الشباب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات »، وتعظيم دور الرياضة في الحماية والوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.

المبادرة تستهدف إعداد كوادر شبابية

ولفتت الوزيرة إلى أن المبادرة تستهدف إعداد كوادر شبابية وإكسابهم المهارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، وتنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب علي مستوى كافة مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من التعاطي، وكذلك تعزيز الوعي، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات‪.‬

تنفيذ المبادرة في 20 مركز شباب ح تى الآن

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن ا لمبادرة تستهدف كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بواقع 5 مركز شباب شهريا كل محافظة ولمدة 6 أشهر، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة في 20 مركز شباب ح تى الآن بالمحافظات المختلفة وبمشاركة أكثر 2200 م تطوع.