خطوات تسجيل لقاح كورونا لكبار السن.. رابط الموقع والتفاصيل

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، قائلة: على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضرورة حجز لقاح كورونا؛ لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس؛ نظرا لقلة مناعتهم وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن حجز لقاح كورونا يتم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

وفي هذا الإطار يستعرض «الوطن» خطوات خطوات تسجيل لقاح كورونا لكبار السن وفقا لوزارة الصحة والسكان.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لكبار السن

- على المواطن أولا الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من خلال هذا الرابط

- ثم القيام باختيار الفئة المستهدفة.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بملء البيانات وتتضمن الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

- ثم الانتظار ليستقبل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

- وبعد ذلك يتم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

-وأخيرا يحصل المواطن على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

رسالة من الصحة لكبار السن والسيدات الحوامل

وناشدت وزارة الصحة والسكان كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعد الخروج من المنازل الا للضرورة القصوي مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وقالت فى حال الخروج لابد من اتباع التدابير الصحية من ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الإجتماعى وعدم التكدس أو التقبيل أو الأحضان والإكتفاء بالترحيب بالأيدي فقط خلال اللقاء.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات فعالة وامنه ولا داعى للخوف أو التوتر اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تخف من شدة الأعراض فى حال الإصابة.