موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين.. اعرف الرابط

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين الذين يخططون للسفر، للإسراع وحجز لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، كما وجّهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين المسافرين، بالدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين، لمساعدة الدولة في خطتها لتطعيم أكبر عدد ممكن المواطنين تحسبا لأي موجة مترقبة خلال الشهر المقبل، وأكدت الوزارة أنّ حجز لقاح كورونا يكون من خلال الموقع فقط، أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة لتلقي أي استفسارات خاصة باللقاح.

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمسافرين

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن التكدس والزحام أو حضور المناسبات، دون الالتزام بالتدابير الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال الحصول على اللقاح، يجب الالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من الفيروس، مؤكدة أنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، بل يخفف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأنت الوزارة، المواطنين، بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، حيث أوضحت الوزارة في منشور توعوي لها، الأعراض الجانبية للقاح كورونا، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حكة أو احمرار موضع التطعيم، مؤكدة أنّ هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب أو مسكنات، كما أنّ وزارة الصحة والسكان، لم تتلق أي شكاوى أو تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة على متلقي اللقاح حتى الآن.

وفي سياق متصل، يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ارتفاعا في معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية، وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، يشهد انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك استقرار في عدد الوفيات.