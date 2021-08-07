أحيانا يرغب عدد من المواطنين المتقدمين للحصول على لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، والذين تقدموا بطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة لتسجيل الحصول على اللقاح، في تغيير مكان تلقيه، أي اختيار مكان آخر للحصول على اللقاح، غير المكان الذي جرى تحديده له في الرسالة التي استقبلها بموعد ومكان أخذ لقاح كورونا.

لذا أتاحت وزارة الصحة والسكان المواطنين إمكانية تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، لتشجيع المواطنين على التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا.

وترصد السطور التالية، خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، وفقا لوزارة الصحة والسكان المصرية.

خطوات تغيير مكان تلقي لقاح كورونا

1- للراغبيين في تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، عليهم الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105.

2- طلب تغيير مكان تلقي لقاح كورونا.

3- هناك فرق مخصصة ومدربة لاستقبال استفسارات المواطنين وتلقي كافة الشكاوي والعمل علي حلها لتسهيل المهمة علي المواطنين، وتقوم بتغيير الموعد الأول، وتحديد موعد جديد في قائمة المقبولين لتلقي اللقاح.

4- وأخيرا سيجري إرسال رسالة جديدة لك بالمكان والموعد الجديد الذي قمت بإختياره للحصول على اللقاح فيه.

وهناك خط ساخن خصصته وزارة الصحة والسكان، للقاحات كورونا والاطلاع على مراكز تلقي لقاح كورونا وعناوينها بالظبط وهو الخط الساخن: 15335، للاستفسار والاطلاع على المزيد من المعلومات وطالبت الوزارة من المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قامت بتوسيع مراكز تلقي لقاح كورونا لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين وتشجيعهم علي التطعيم وقرب مراكز تلقي اللقاحات من منازلهم، ولتغيير مكان تلقي لقاح كورونا يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 وطلب تغيير مكان تلقي لقاح كورونا، وهناك فرق مخصصة ومدربة لاستقبال استفسارات المواطنين وتلقي كافة الشكاوي والعمل علي حلها لتسهيل المهمة علي المواطنين.