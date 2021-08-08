محافظ دمياط تبحث آخر مستجدات مشروع تطوير محطة شرق الدلتا للنقل

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع اللواء عبد المطلب خضر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والعميد أحمد عوضين رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من ممثلي الشركة والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتناول الاجتماع، مناقشة كافة مقترحات تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمنطقة باب الحرس، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموقع والالتزام بخط التنظيم وتحقيق السيولة المرورية، من خلال تحديد منظومة دخول وخروج الأتوبيسات، وذلك فى ضوء ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير بطريق الدكتور على مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية»، وكذا الفصل بين ملكيات المحافظة والشركة بقطعة الأرض.

وشددت محافظ دمياط على سرعة إعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون بين الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمحافظة، للخروج بخطة تطوير متكاملة تتماشى مع ما يجري بالمنطقة، لإعادة تخطيطها بما يتلائم مع طبيعة الموقع وفي ضوء اللوائح والقوانين، وحتى تتمكن المحافظة من استغلال قطعة الأرض التابعة لملكيتها بما يعود بالنفع عليها.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات نقل موقفي سيارات الأجرة، لخطي «دمياط - المنصورة شرق» و«دمياط - المنزلة» إلى موقف عزب النهضة المُنشئ حديثًا على مساحة فدان واحد.

وتابعت «عوض»، إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط «باب الحرس/ الشعراء/ البنزينة»، بالمنطقة التي تم تجهيزها أسفل كوبرى عزب النهضة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كل الخطوات المُتعلقة بتلك الخطة، مؤكدة أن ما يجرى تنفيذه يأتى فى إطار مخطط المحافظة للتنسيق الحضاري، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية.