فتح مكتب التحويلات المركزي للطلاب القدامى بجامعة المنصورة

أعلنت إدارة شؤون الدراسة بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب جامعة المنصورة، موافقة مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة، ومجلس شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على فتح مكتب التحويلات المركزي للعام الجامعي 2022/2021 للطلاب القدامى الحاصلين على الثانوية العامة في الأعوام السابقة، وتحويلات من كليات مناظرة، ونقل القيد من كليات غير مناظرة، والطلاب المفصولين، والمؤهلات العليا، والطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق العام الماضي 2020، وكذلك الذين تقدموا للتنسيق العام الماضي 2020 ولم يقوموا باستكمال إجراءات قيدهم بالكليات التي تم ترشيحهم لها .

الطلاب المسموح لهم بالتحويل

ويقبل مكتب التحويلات المركزي أيضًا التحويل بين الشعب أو الأقسام، والتحويل من الانتساب الموجة إلى الانتظام والعكس، ومن البرنامج العادي إلى البرامج التوعية والعكس، ومن خارج الجامعة للبرامج التوعية، وكذلك الطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج «الدبلوم التخصصي في التمريض - الدبلوم التجسيري في التمريض بالمعهد الفني للتمريض.

مواعيد التحويل في مكتب التنسيق المركزي بجامعة المنصورة

ويجري استلام الملفات بمكتب التحويلات المركزي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدخل بوابة الجلاء للبرامج النوعية بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، وفقًا للتالي:

- للكليات العملية من يوم الأحد الموافق 8/8/2021 وينتهي الاستلام يوم الخميس الموافق 26/8/2021,

- للكليات النظرية (آداب وتجارة وحقوق) من يوم الأحد الموافق 15/8/2021 وينتهي الاستلام يوم الخميس الموافق 19/9/2021.

- التقديم الإلكتروني يبدأ من يوم الأحد الموافق 29/8/2021 وينتهي الاستلام يوم الخميس الموافق 30/9/2021، ويتم تسجيل طلب التحويل إلكترونية عبر نظام الوليد لتحويلات الطلاب من خلال الرابط http://transfer.mans.edu.eg، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8/8/2021 ثم التوجه بالأوراق المطلوبة إلى مكتب التحويلات المركزي في مواعيد استلام الملفات المحددة لكل كلية لاستكمال الإجراءات.

تحصيل الرسوم

ويتم تحصيل الرسوم بمكتب التحويلات المركزي بالفيزا من خلال ماكينة الصرف الآلي «POS».