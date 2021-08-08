تفاصيل اختبارات قدرات كلية تمريض جامعة المنصورة.. 4 مجالات متاحة

انطلقت اختبارات قدرات كلية التمريض جامعة المنصورة، والمعهد الفني للتمريض والتي تستمر حتى 19 أغسطس 2021 للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تسجيل البيان علي موقع التنسيق باستخدام رقم الجلوس في الثانوية العامة، وتجرى اختبارات قدرات كلية التمريض تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أمينة النمر عميد كلية تمريض، وأعدت اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات عددَا من الاختبارات لابد من النجاح فيها حتى يتمّ الالتحاق بالكلية.

أنواع اختبارات قدرات كلية تمريض التي يدخلها الطالب

جرى وضع اختبارات يتمّ تطبيقها على خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التمريضية لتحديد توافر المواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب التمريض، من حيث اللغة التي يتمّ التدريس بها في الكليات الإنجليزية، والحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، والتفكير الناقد الذي يساعد الطالب على دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية، وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الأعباء والمواقف المختلفة.

وتأتي اختبار قدرات كليات تمريض في 4 مجالات رئيسية وهي كالتالي:

اختبار اللغة الإنجليزية:

من 25 درجة: أسئلة اللغات تعتبر تطبيق على استخدام اللغة وقواعدها، وتتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

اختبار التفكير الناقد: 25 درجة

تأتي الأسئلة باللغة العربية، وهي أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض.

اختبار السمات الشخصية: 25 درجة

وتأتي الأسئلة باللغة العربية وهي مجموعة أسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة.

المقابلة الشخصية:

وتتمّ المقابلة مع لجان متخصصة في مجال التمريض تقيس المقابلة عدة جوانب وهي كالتالي: المظهر العام، مهارات التواصل، والمهارات الذهنية.

زمن اختبار القدرات

يبدأ الاختبار بالمقابلة الشخصية مع لجنة (ثلاثية أو خماسية أو سباعية) ووضع درجة من 25، يليه الاختبار المعرفي ومدته ساعة ونصف (يبدأ الاختبار الساعة الواحدة ظهرا) ولا يحق للطالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا.

شروط النجاح في اختبارات القدرات لكلية التمريض

يشترط النجاح في اختبار قدرات كليات التمريض حصول الطالب على نسبة 60%، من إجمالي درجات الاختبار والمقابلة الشخصية؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

عدد أسئلة اختبارات القدرات لكلية التمريض

يشمل الاختبار 75 سؤال (أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ).