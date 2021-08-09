حظك اليوم برج العذراء الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تميل شخصية مولود برج العذراء إلى حب المغامرة، والبحث عن كلّ ما هو جديد في عالم المغامرات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.