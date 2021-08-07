حظك اليوم برج العذراء السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يحب الترتيب والتنظيم، ويمتلك شخصية عقلانية قادرة على حل المشاكل بانسيابية ومرونة عالية، ويشعر بالطمأنينة في تمسكه بالعادات والتقاليد، كما أنه مولود ذكي جدا، قائد ماهر، ومخلص جدا في عمله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبُح بمعلومات عنك أو عن غيرك.ا

حظك اليوم برج العذراء 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك أن تقاوم الأجواء السلبية وتبتكر أجواءً جديدة، فقط لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.