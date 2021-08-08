حظك اليوم برج العذراء الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يشعر مولود برج العذراء بالطمأنينة في تمسكه بالعادات والتقاليد، كما يحب الترتيب والتنظيم، ويمتلك شخصية عقلانية قادرة على حل المشاكل بانسيابية ومرونة عالية، كما أنه مولود ذكي جدا، قائد ماهر، ومخلص جدا في عمله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 8-8-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر الجديد مع زحل في منزلي الصحة ومن المناسب اليوم أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج العذراء 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.