وظائف شاغرة لحديثي التخرج.. بعضها يتلقى حافزا يصل لـ 5 آلاف جنيه
منها وظائف تناسب كل المؤهلات
كتب:
هبة وهدان
06:34 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
وظائف شاغرة
طرح موقع «فرصنا» المعني بحركة الوظائف، مجموعة وظائف شاغرة لحديثي التخرج والتي توجد بعدد من المحافظات المختلفة فضلا عن تنوعها، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:
وظيفة مراقبين جودة
اسم الشركة: المجموعة الهندسية جاك نافع جروب.
مقر العمل: مدينة بدر - القاهرة.
العمالة المطلوبة: 5 .
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الإنجليزية: أساسيات.
السن المطلوب: 21 - 27 سنة.
الحاسب الآلي: أساسيات.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
وظيفة محاسبين
اسم الشركة: مكتب محاسبة إيهاب عبدالفتاح محمد للمحاسبة والمراجعة .
مقر العمل: المعادى - القاهرة.
العمالة المطلوبة: 2.
مستوى الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
اللغة الإنجليزية: جيد.
السن المطلوب: 21 - 28 سنة.
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).
مايكروسوفت أوفيس: جيد.
الراتب الأساسي: 3500 جنيه مصري.
وظيفة مرشد سياحي
اسم الشركة: دومينانت ترافيل .
مقر العمل: الجيزة - الجيزة.
العمالة المطلوبة: 3 .
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الإنجليزية: جيد جدا.
السن المطلوب: 21 - 26 سنة.
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
مايكروسوفت أوفيس: جيد.
وظيفة محاسب
اسم الشركة: بايوفيفا للكيماويات وإضافات الأغذية .
مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.
مستوى الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
اللغة الإنجليزية: جيد.
السن المطلوب: 21- 30 سنة.
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).
مايكروسوفت أوفيس: جيد.
وظيفة منسق مبيعات داخلية
اسم الشركة: لاكتاليس حلاوة (بريزيدن - لاكتيل - طعمة - نستله - جرين لاند) .
مقر العمل: أبو رواش - الجيزة - الدقى - السادس من اكتوبر - الجيزة.
العمالة المطلوبة: 20 .
مستوى الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الإنجليزية: لا يشترط.
السن المطلوب: 22 - 30 سنة.
الحاسب الآلي: لا يشترط.
المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).
مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.
وظيفة عمال إنتاج
اسم الشركة: شركة البر والبحر للتجارة .
مقر العمل: المرج - القاهرة .
العمالة المطلوبة 2.
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: 10سنوات خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الإنجليزية: لا يشترط.
السن المطلوب: 20 - 40 سنة.
الحاسب الآلي: لا يشترط.
المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).
مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.
الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.
وظيفة محاسب
اسم الشركة: فرست للتجارة.
مقر العمل: النزهة - القاهرة.
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
اللغة الانجليزية: جيد.
السن المطلوب: 21 - 30 سنة.
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
مايكروسوفت أوفيس: جيد.
الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.
وظيفة مبيعات داخلية
اسم الشركة: المصرية جروب.
مقر العمل: التجمع الخامس - الزيتون - حدائق القبة - مدينة العبور - القاهرة.
العمالة المطلوبة: 36.
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنة-5 سنوات خبرة.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الانجليزية: أساسيات.
السن المطلوب: 22 - 30 سنة.
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
مايكروسوفت أوفيس: جيد.
الحوافز الاضافية: 500 - 5000 جنيه مصري.
وظيفة كاشير
اسم الشركة: المصرية جروب .
مقر العمل: التجمع الخامس - الزيتون - جسر السويس - حدائق القبة - القاهرة.
العمالة المطلوبة: 25 .
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: لا يشترط.
اللغة الانجليزية: أساسيات.
السن المطلوب: 22 - 30 سنة.
الحاسب الآلي: جيد.
المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.
مايكروسوفت أوفيس: جيد.
وظيفة عامل خدمات
اسم الشركة: المجموعة العربية للأجهزة المنزلية .
مقر العمل: العاشر من رمضان - ابو حماد - الزقازيق - ديرب نجم - الشرقية.
العمالة المطلوبة: 2 .
مستوي الخبرة: حديث التخرج.
سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.
الجنس المطلوب: ذكر.
اللغة الانجليزية: لا يشترط.
السن المطلوب: 30 سنة.
الحاسب الآلي: لا يشترط.
المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.
مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.
الراتب الأساسي: 2500- 3000 جنيه مصري.