وظائف شاغرة لحديثي التخرج.. بعضها يتلقى حافزا يصل لـ 5 آلاف جنيه

طرح موقع «فرصنا» المعني بحركة الوظائف، مجموعة وظائف شاغرة لحديثي التخرج والتي توجد بعدد من المحافظات المختلفة فضلا عن تنوعها، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

وظيفة مراقبين جودة

اسم الشركة: المجموعة الهندسية جاك نافع جروب.

مقر العمل: مدينة بدر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسبين

اسم الشركة: مكتب محاسبة إيهاب عبدالفتاح محمد للمحاسبة والمراجعة .

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 جنيه مصري.

وظيفة مرشد سياحي

اسم الشركة: دومينانت ترافيل .

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: بايوفيفا للكيماويات وإضافات الأغذية .

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة منسق مبيعات داخلية

اسم الشركة: لاكتاليس حلاوة (بريزيدن - لاكتيل - طعمة - نستله - جرين لاند) .

مقر العمل: أبو رواش - الجيزة - الدقى - السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عمال إنتاج

اسم الشركة: شركة البر والبحر للتجارة .

مقر العمل: المرج - القاهرة .

العمالة المطلوبة 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 10سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: فرست للتجارة.

مقر العمل: النزهة - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة مبيعات داخلية

اسم الشركة: المصرية جروب.

مقر العمل: التجمع الخامس - الزيتون - حدائق القبة - مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 36.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الاضافية: 500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: المصرية جروب .

مقر العمل: التجمع الخامس - الزيتون - جسر السويس - حدائق القبة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 25 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة عامل خدمات

اسم الشركة: المجموعة العربية للأجهزة المنزلية .

مقر العمل: العاشر من رمضان - ابو حماد - الزقازيق - ديرب نجم - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 جنيه مصري.