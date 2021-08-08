هيئة الكتاب: أحمد عبد اللطيف يتولى رئاسة تحرير «سلسلة الجوائز»

أصدر الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قرار بتولي المترجم والكاتب أحمد عبد اللطيف، رئاسة تحرير«سلسلة الجوائز»، وهي سلسلة شهرية تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعنى بترجمة الأعمال الأدبية الحاصلة على جوائز عالمية أو التي حصل مؤلفوها على جوائز محلية أو دولية ، حيث يتم ترجمتها من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

من هو أحمد عبد اللطيف؟

أحمد عبد اللطيف هو كاتب ومترجم وروائي مصري، صدر له ست روايات منها روايته الأولى «صانع المفاتيح» الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2011. كما ترجم العديد من الروايات وقصص من الأدب الإسباني وأمريكا اللاتينية، وفي عام 2018، ترشحت روايته «حصن التراب: حكاية عائلة موريسكية» ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة

وقال الدكتور هيثم الحاج علي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب (53) تنطلق في موعدها الطبيعي في يناير 2022، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للمعرض استقرت على شعار الدورة، التي تقام تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، كما وقع اختيار اللجنة العليا على الأديب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، وستحل اليونان ضيف الشرف في الدورة المقبلة، كما تمّ اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع الاختيار على الكاتب عبدالتواب يوسف.

وكان رئيس الهيئة العامة للكتاب قد اجتمع مؤخرا بمقر اتحاد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، في إطار مناقشة كل الجوانب السلبية والملاحظات التي تكشفت خلال الدورة المنقضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تم الاتفاق على التعاون الفعال خلال الدورة القادمة لتلافي كافة تلك الملاحظات والتنسيق التام بين الهيئة والاتحاد في تنظيم المعرض في الدورة المقبلة.