طرق سداد رسوم اختبارات القدرات لكليات جامعة حلوان إلكترونيا

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، وإشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، انطلاق اختبارات القدرات بكل كليات الجامعة المخصص عقد اختبارات بها حتى 19 أغسطس الجاري 2021 وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، وكشفت عن وجود عدد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد الرسوم إلكترونيًا، وفقا لسياسة التحول الرقمي وتيسيرا على الطلاب في دفع رسوم اختبارات القدرات.

قال الدكتور ماجد نجم، إن الهدف من منظومة الدفع الإلكتروني التي توفرها الجامعة للطلاب هو تقديم خدمات ميسرة للدفع في إطار تيسير اإجراءات السداد وفقا لمنظومة التحول الرقمي، ليتمكن الطلاب دون مشقة، ومن خلال العديد من الوسائل التي تتسم بالمصداقية من سداد رسوم التسجيل بسهولة وأمان وسرعة بالإضافة إلى توافر هذه الوسائل في كل مكان.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، أن اختبارات القدرات هي مقياس مهم لأداء الطلاب وقدراتهم الفنية التي من شأنها أن تدعم قبولهم بهذه الكليات مضيفاً أن النجاح في اجتياز المقررات الدراسية يأتي بناء على موهبة وقدرات الطالب، مؤكدا أن هذه الاختبارات تعقد وتستمر حتى 19 أغسطس الجارى 2021.

زأكد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021، وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن هناك مجموعة من طرق السداد التي يمكن سداد رسوم الاختبارات من خلالها من خلال أحد المنافذ التالية وهي: (أمان، بي، ضامن، إيجي باي، مصاري، ممكن، سداد، سمارات، وقتي، البريد المصري).