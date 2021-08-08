مميزات برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية جامعة حلوان وشروط القبول

طرحت كلية الهندسة بالمطرية، برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة، والذي يسهم في إعداد خريج متميز في التصميم المعماري، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، حيث تتمثل رسالة البرنامج في تقديم تعليم هندسي معماري عالي الجودة من خلال التدريس والبحث العلمي والتطوير.

أشار الدكتور ماجد نجم، إلى أنَّ الجامعة بها حزمة متنوعة من البرامج التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات لإعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة في خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الجامعة للمشاركة فى بناء جيل من المعماريين من ذوى المهارات الحديثة.

وتابع أنَّ تلك البرامج تسهم على تطوير القدرات العلمية من خلال التعليم الذاتي والمستمر، في ضوء توجه الدولة وقيادتها الرشيدة لدعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بالتعليم ومستواه ليحقق للخريجين أثناء دراستهم تميزاً تصقله العلوم والمعارف وبعد تخرجهم تهيئ لهم فرص للعمل أيضاً المتميزة داخلياً وخارجياً، مضيفاً أنَّ ذلك لا يتحقق إلا بوضع سياسات وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف ومنها برامج الجامعة الحديثة والمتطورة، فضلًا عن رفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، وفي إطار تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، أنَ البرنامج يعتمد على الساعات المعتمدة لمدة 160 ساعة، ويهدف إلى توفير تعليم هندسي عالي الجودة يشمل المعرفة الهندسية الحديثة التي تمكّن الخريج من أن يصبح مهندسًا محترفًا مساير للعصر، وتقديم خدمات للصناعة من خلال برامج تعاونية في البحث العلمي والاستشارات والتطوير المهني، وتشجيع قنوات الاتصال للتعاون مع المجتمعين المحلي والعالمي لتحسين الإدراك العام وتطوير المعرفة الهندسية.

يتميز البرنامج بتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلي والإقليمي لمهندس معماري يتميز بالمعرفة والكفاءة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعماري والإشراف على التنفيذ، مع التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب في التصميم المعماري، بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة، وتلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة، كما يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصري، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.

ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل فى جميع المجالات الهندسية المرتبطة بالتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المعمارية والأعمال الاستشارية المرتبطة بصناعة البناء، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين في الالتحاق للفئات الآتية: