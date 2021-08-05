جامعة حلوان تشارك في ملتقى ومعرض «إديوجات» التعليمي

تشارك جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في فعاليات «ملتقي إديوجات التعليمي» Edu Gate أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر.

ويضم الملتقي كل الجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية وفرع الجامعات الأجنبية وممثلين للجامعات الأجنبية، والذي يقام في مصر بفندق الدوسيت – بشارع التسعين بالتجمع الخامس خلال الفترة من 9 لـ11 أغسطس الحالي في دورته التاسعة.

ويعد «إديوجات» هو الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط، حيث يُعقد مرتين سنويا ويجمع العشرات من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، إضافة للمئات من أهم مسؤولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية.

وقال نجم، إنّ الجامعة تشارك في الملتقي لإتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، مؤكدا ضرورة التعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور، لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة بالتعليم، مع تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات قومية للتوسع في تلبية الطلب على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وجهود وزير التعليم العالي.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ المعرض والملتقى يساعدان الطلاب على التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية والبرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ المعرض يتيح الفرصة أمام الطلاب الراغبين للتعرف على كل ما هو جديد في منظومة التعليم العالي المصرية والتي شهدت توسعًا كبيرًا وغير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

ويتضمن المعرض جناح جامعة حلوان والذي يشرف عليه الدكتور أحمد عبدالغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة، والدكتورة هايدي عرفة السيد السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، مجموعة من المعروضات ومعلومات عن البرامج، بشأن أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعة، ودليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة، والأقسام الموجودة وشروط الالتحاق بها، كما يتولى نخبة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس، الرد على استفسارات الزوار وجمهور الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور بشأن الجامعة وإمكانياتها المتاحة وبرامجها المقدمة للطلاب، وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.