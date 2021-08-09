يوم مفتوح للتوظيف من «الرياضة» 12 أغسطس.. رواتب تصل لـ4000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي بإحدى شركات الشحن.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1. مبيعات خارجية: يكون مسؤولًا عن بيع خدمات الشركة وعرضها على العملاء.

2. أمين مخزن: يكون مسؤولًا عن الإشراف على العمليات بالمخزن وتقييمها وعمل تقارير، والتحقق من البضائع الداخلة والخارجة من المخزن، بشرط أن يجيد العمل على برنامج إكسيل.

3. خدمة عملاء: يكون مسؤولًا عن المتابعة مع العملاء تليفونيًا وحل المشكلات.

مكان العمل: القاهرة الجديدة.

الشروط المشتركة:

- مؤهل عالِ من الخريجين.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- لا يشترط الخبرة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب: المبيعات 3000 جنيه + العمولة، وأمين المخزن وخدمة العملاء: يتراوح المرتب من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

وأشارت الشركة إلى أنّه على من يرغب في الالتحاق بإحدى الوظائف ملء الاستمارة الإلكترونية من هنــــــــا والذهاب مباشرة في العنوان: 35 ب كورنيش المعادي بجوار مستشفى السلام الدولي - الدور الخامس، وذلك يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.

ومن خلال الضغط على رابط الاستمارة يتم إدخال الاسم والسن ورقم الهاتف المحمول والمنطقة السكنية والمحافظة والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليها سواء عالِ أو فوق متوسط أو متوسط أو إذا كنت لا زلت طالبًا.

بعد ذلك اختر الوظيفة التي ترغب العمل بها، ثم حدد هل لديك خبرة سابقة في نفس الوظيفة أم لا، ثم اذكر خبراتك والتدريبات التي حصلت عليها، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، وبعد الانتهاء قم بالضغط على Submit.

كما يتم تسجيل بياناتك عبر رابط التقديم على موقع توظيف مصر من هنـــــــــــــا، من خلال إدخال اسمك والمسمى الوظيفي للباحث عن العمل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول، وبعد ذلك قم بالضغط على «تسجيل».