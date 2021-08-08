فيلم وثائقي يوضح إنجازات «حياة كريمة» وانعاكسها على المواطنين.. فيديو

قدمت وحدة الأفلام الوثائقية فيلما وثائقيا يوضح حجم الإنجاز الذي تم ضمن مبادرة «حياة كريمة» وانعكاسه على المصريين، وبدأ الفيلم التسجيلي بتنويه أن الأرقام الواردة في هذا العمل تغيرت وتطورت للأفضل على مدار فترة إنتاج هذا الفيلم الوثائقي وذلك مع وتيرة الإنجاز الضخم للمشروع القومي «حياة كريمة».

وأذاعت قناة «إكسترا نيوز» الفيلم التسجيلي، الذي ظهر فيه الأهالي، متحدثين عن المبادرة والإنجازات التي تمت، وكيف استفادوا من المبادرة، وكيف عاشوا لسنوات طويلة وسط الخلاء بدون خدمات أو مرافق أو حياة آدمية آمنة، وكيف عاشوا لسنوات وسط الظلام ووسط هجوم الحشرات وكيف كانوا يخافون على أبنائهم للخروج ليلا وسط الظلام، وكيف حُرم أبنائهم من التعليم والحياة الكريمة، وأشار الفيلم الوثائقي لانطلاقة المبادرة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول للمناطق النائية البعيدة المحرومة من الخدمات والعيش الكريم ليتحقق الحلم الذي انتظره الكثيرون.

وتضمن الفيلم تصريحات للمستفيدين بالإضافة للقائمين على إدارة مؤسسة حياة كريمة، والوزراء المشاركة وزراتهم في المبادرة، وأعمالها للوقوف على دور كل وزارة.

وقال أحد المستفيدين من المبادرة إنه مقيم في قريته منذ حوالي 70 عاما وكان عبارة عن عشش، ويتعرضون لهجوم الحشرات بالمساء، فيما قال أحد الأطفال «كانت المطرة بتغرق البيت، وفي الصيف مكناش بنعرف ننام من الحر».

وقال آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة خلال الفيلم الوثائقي: «الـ60 مليون مواطن دول لو أثرت فيهم وأثرت في حياتهم هيبقى إنجاز عظيم جدا، وده مكانش بيحصل قبل كدا».

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الريف المصري حوالي 57% من حجم السكان في مصر وهو أقل حظا على مستوى دول العالم بالخدمات وليس بمصر فقط، وكان من المهم التوجه للريف المصري بهذه المبادرة، وهو ما يتفق مع رؤية الدولة التنموية.

وتضمن الفيلم مجموعة من الأرقام والإحصائيات حول المبادرة وإنجازاتها ونسب الإنجاز وحجم الإنفاق، والمراكز المستهدفة والقرى والمحافظات المستفيدة والمواطنين المستفيدين وعددهم.