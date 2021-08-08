مع اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة، يبحث أولياء الأمور والطلاب عبر مؤشر البحث جوجل عن موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، خاصة بعد إعلان انتهاء تصحيح عدد من المواد، طبقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أكد أنّ التصحيح مستمر ليل نهار، لحين الانتهاء من مواد الشعبتين العلمية والأدبية، واعتماد النتيجة وإعلانها يوم 15 أغسطس أو بعدها بيومين أو 3 بعد الانتهاء من المشاورات مع وزارة التعليم العالي الخاصة بالتنسيق.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وتحديد الأوائل للثانوية العامة وتهنئتهم، وفي اليوم التالي سيتم إعلان النتيجة بالمدارس في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

تفعيل موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم بعد اعتمادها من الوزير

وأضاف المصدر، أنّه سيتم تفعيل موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، بعد انتهاء تصحيح الامتحانات في مواد الشعبتين العلمية والأدبية ورصد وتجميع الدرجات استعدادا لاعتمادها، وتحميلها على الرابط الذي تخصصه وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة.

وقال المصدر، إنّ أعمال التصحيح تسير بدقة داخل المدينة التعليمية، ولأول مرة هذا العام يتم تطبيق التصحيح الإلكتروني من خلال الماسح الضوئي، ونظام الأسئلة الجديد (الاختيار من المتعدد) والتي تعتمد علي الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أنّ هناك تعليمات من الوزارة بفرز الأوراق يدويا قبل التصحيح ومراجعتها.

وخصصت «الوطن» رابطا لإعلان نتيجة الثانوية العامة، لمساعدة طلاب الثانوية العامة في الحصول علي نتائجهم بسهولة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مباشرة، بالتسجيل على رابط نتيجة الثانوية العامة، وإدخال بيانات الطالب من (الاسم رباعي - اختيار الشعبة - رقم الجلوس - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، والضغط على التسجيل، والحصول على النتيجة.