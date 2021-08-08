موعد بدء استقبال طلبات العمرة واللقاحات المعتمدة في السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، موعد بدء استقبال طلبات العمرة، قبل قدوم ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا.

موعد بدء استقبال طلبات العمرة

ووفقا لوزارة الحج والعمرة السعودية، يكون موعد بدء استقبال طلبات العمرة، اعتبارًا من غد الإثنين الأول من شهر محرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وبحسب وكالة واس السعودية، تتم العمرة بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريًّا، ويكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».

شروط أداء العمرة

من جانبه، قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إنّ التحصين سيكون شرط أساسي لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين الثلاثة (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

وفيما يخص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك، مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول، التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

اللقحات المعتمدة في السعودية

وأخيرا في حال الرغبة لدخول المملكة العربية السعودية فيتمّ تقديم شهادة تثبت تلقي أحد اللقاحات الآتية:

1- فايزر- بيو إن تك.

2- موديرنا.

3- أسترازينيكا.

4- جونسون آند جونسون.