تعرف على موعد أداء المواطنين المصريين للعمرة هذا العام

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن يبدأ المواطنون المصريون أداء مناسك العمرة نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الأخبار الواردة من المملكة العربية السعودية مبشرة وتشير إلى اقتراب إلغاء قرار المملكة بحظر سفر المصريين إلى أراضيها، ما يسمح بأداء المصريين للعمرة، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين هذا العام لن يكون كبيرا، موضحا أن المملكة السعودية تضع على رأس أولوياتها أداء العمرة بأمان لجميع المعتمرين سواء معتمري الخارج أو المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة بغض النظر عن أعدادهم.

أعداد المعتمرين لن يكون كبيرا

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام حال صدقت المؤشرات القادمة من السعودية بقرب عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا لن تكون كبيرة وذلك نظرا للعديد من الأسباب منها ارتفاع أسعار البرامج بصورة كبيرة عما كانت عليه عام 2019، فضلا عن العدد المحدود الذي ستحدده السعودية لمعتمري كل دولة بما يتناسب مع إجراءات المملكة الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

موعد فتح سيستم العمرة لمصر

ومن جهته قال أيمن عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في تصريح خاص، لـ«الوطن»، إن مصر ما زالت حتى الآن على رأس قائمة الدول التي حظرت السعودية السفر منها مباشرة إلى أراضيها، لافتا إلى أن إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية الخاص باستقبال طلبات الدول الراغبة في تنظيم العمرة بداية من غدا الإثنين لم يحدد ما اذا كانت مصر من ضمن تلك الدول التى سيتم فتح السيستم الخاص بها لبدء الإجراءات التنفيذية للعمرة كإبرام عقود العمرة أم سيتم إرجاؤها لمرحلة تالية .

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قالت إنها ستبدأ من يوم غد الاثنين في استقبال طلبات دول العالم الراغبة في تنظيم برامج العمرة على أن يكون الحد الأقصى لأعداد المعتمرين شهريا 2 مليون معتمر.