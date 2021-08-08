محافظ أسوان: تجهيزات خاصة لذوى الهمم ضمن خطط التجميل بالشوارع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته للجهات المعنية بالمحليات والمديريات المختلفة، للتأكيد على جودة الخدمات التي تُقدم لذوي الهمم من أبناء المجتمع الأسواني، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير كل سبل الإتاحة من الفتحات والرامبات ضمن خطط التطوير والتجميل بالمراكز والمدن حتى أماكن الترفيه، ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويسر.

وأوضح «عطية» أنه جرى تنفيذ ذلك بالميادين والحدائق العامة داخل مدينة أسوان وأيضًا بمرسى معبد فيله، مع توفير دورات مياه عمومية لهم أيضًا في الأماكن العامة، وهو الذي توازى مع السعي المتواصل لدمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات والبرامج، ولاسيما أنه جرى تخصيص نسبة من الفرص التدريبية لـ60 متدربًا من الصم، مع توفير مترجم لغة الإشارة لتدريبهم على الحزم الضوئية وتركيب الكاميرات وذلك على مدار 10 أيام بدءًا من الأحد القادم، إذ يجرى اختيارهم بواسطة وحدة السكان وأكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

وفى نفس السياق، أوضحت مرفت السمان مقرر اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة بالمحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان شهدت الفترة الحالية تقديم العديد من المساعدات والإعانات المالية والعينية لذوى الإعاقة، والتي تمثلت في تقديم نحو 67 ألف جنيه كإعانات مالية متنوعة لحالات مرضية ومساعدات مختلفة سواء للأفراد أو النوادى المتخصصة، بجانب الإعانات العينية والتي تنوعت ما بين لحوم أضاحي وكراتين غذائية ودرجات بخارية وسماعات أذن وملابس رياضية، مؤكدة على الرعاية المستمرة من المحافظ لفئة ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تحقيق الدمج الشامل لهم داخل المجتمع لاستثمار طاقاتهم الكامنة بشكل سليم، ولكي يصبحوا شركاء في تنمية وخدمة مجتمعهم ووطنهم.