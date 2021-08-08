محافظ أسوان يحذر المسؤولين بالحرمان من الحوافز ويؤكد: لا استثناءات في قواعد قبول التمريض

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حرمان أي مسئول يتقاعس عن إيجاد الحلول السريعة والجذرية للمشاكل والاحتياجات الجماهيرية التي يحدث تكرارها خلال الفترة الماضية عن الحوافز المالية والأجور الإضافية التي تصرف له لمدة 3 أشهر، فى إطار تطبيق قاعدة الثواب والعقاب والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى أجواء من المصارحة والمصداقية والشفافية، وجرى استعراض مختلف المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسواني في قطاعات العمل العام.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لن يكون هناك أي استثناءات في قواعد قبول الطلاب والطالبات بمدارس التمريض، وخاصة أن لجان الاختبارات للفرز والتقييم ستكون محايدة بإشراف من الأساتذة المتخصصين بجامعة أسوان، إذ تشمل الاختبارات السمات الشخصية والتناسق البدني والنفسي مع إختبارات في الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المعلومات العامة.

و أكد المحافظ على أن المشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تساهم في القضاء على العديد من المشاكل الحالية في شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء أعطى اللواء أشرف عطية مهلة 48 ساعة لمسئولي الري لإنهاء مشكلة المزارعين بمركز نصر النوبة من خلال تشغيل محطتي قورته بطاقة 15م3 / ثانية وإبريم بطاقة 6 م2 / ثانية من أجل ري حوالي 30 ألف فدان ليعملان بكامل طاقتهما بعد إنتهاء أعمال الصيانة وإعادة تشغيل كافة الوحدات .

وكلف مدير عام التربية والتعليم بتشكيل لجنة خاصة بتنسيق ودراسة طلبات نقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، طبقًا لمعايير محددة ومعلنة نظرًا للظروف المعيشية لبعض الأسر وأولياء الأمور بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وهو الذى يتوازى مع تشديد الرقابة على العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة للتأكد من المستوى التعليمي أو الالتزام بالرسوم المقررة من وزارة التربية والتعليم.

ووجه إلى دراسة إدراج مناطق «كوم أمبو قبلى والبساتين والنجاجرة غرب وشرق» إلى مشروعات مبادرة التطوير الشامل للريف المصري، وخاصة أنه يغلب عليهم الطابع الريفي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وهو الذي سيتواكب مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإعادة تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة كوم أمبو ليكون خط السير داخل المدينة في اتجاهين تخفيفًا من حدة التكدس والقضاء على الاختناقات والعشوائية.

كما أعطى محافظ أسوان تعليماته لمديري البريد والكهرباء للتنسيق من أجل الإسراع في افتتاح 9 مكاتب بريد جرى تطويرهم من بين 46 مكتب ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتخفيف أعباء ومشقة التنقل وأيضًا مشكلة التزاحم أمام مكاتب البريد الأخرى، مشددًا على سرعة إنهاء مشكلة ربط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لمستشفى إدفو العام الجاري، وإنشاؤها بالشبكة العمومية وخاصة مع قرب افتتاحها خلال هذا العام مع وصول معدلات التنفيذ فيها إلى حوالي 90 % ليخدم هذا الصرح الطبي الكبير حوالي نصف مليون نسمة.