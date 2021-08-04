بسبب العاصفة الترابية.. محافظ أسوان يقرر وقف حركة الملاحة النهرية

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب هبوب عاصفة ترابية ورياح شديدة، اليوم، أدت لإنخفاض مستوى الرؤية أمام حركة البواخر السياحية والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

وناشد محافظ أسوان قائدي السيارات المختلفة بتخفيف السرعة على الطرق السريعة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى وطريق أبوسمبل السياحي، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة الموقف أولاً بأول .

وتشهد محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث شهدت طقسا حارا ورطوبة عالية وصلت إلى 18%، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أسوان تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة .