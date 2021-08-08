مستند.. «الصحة» تسمح بطرح «التبغ المسخن» دون الصورة التحذيرية

سمحت وزارة الصحة لشركات السجائر الأجنبية بطرح منتجاتها من التبغ المسخن، دون وجود صورة تحذيرية، والاكتفاء بكتابة عبارة تحذيرية فقط، وهي الخطوة التي تعد تراجعا من جانب الوزارة بشأن تلك الصورة، حيث أصرت في وقت سابق على عدم طرح أي منتج تبغ مسخن دون طباعة صورة تحذير على العلبة.

وكشف مستند حصلت عليه «الوطن»، حمل قرارا من وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد بتاريخ 15 يوليو الماضي، وبرقم 365 لسنة 2021، عن موافقة الوزيرة على طرح المنتجات دون الصورة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2010 وتعديلاته، وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء المؤرخة في 9 مارس 2021، فإن يطبق في شأن التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية التحذيرات الكتابية الوارادت بأحكام قانون الوقائة من أضرار التدخين المشار إليه، بحيث تكون العبارة «احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوباء»، ونص القرار على ضرورة أن يشغل هذا التحذير الكتابي نصف واجهتي العبوة على الأقل.

ويأتي هذا القرار قبل نحو أسبوعين من طرح منتج «أيقوس» سجائر التبغ المسخن التابعة لشركة «فيليب موريس»، حيث طرحت الشركة منتجها قبل ثلاثة أيام، بعد أشهر من الشد والجذب حول طباعة الصورة التحذيرية.

ورفضت الشركة في بداية الأمر طرح منتجها مصحوبا بالصورة التحذيرية، وقالت إن حجم علبة السجائر الخاصة بها لا يسمح بطباعة تلك الصورة، إلا أن الوزارة رفضت وطلبت من الشركات الالتزام بالصورة المطبوعة، وقررت شركة «بريتش أمريكان توباكو» طرح منتجها للتبع المسخن تحت اسم «جلو» في يناير الماضي مصحوبا بالصورة، فيما أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته في مارس الماضي بمنح مهلة زمنية مدتها 6 أشهر للشركات، لتوفيق أوضاعها، بحيث يتم بعدها طرح المنتج وفقا لمعيار موحد، يُلزم جميع الشركات، إما بطباعة الصورة، أو الاكتفاء بالعبارة التحذيرية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن وضع الصورة التحذيرية على علب السجائر يعد من بين الطرق والأدوات التي من شأنها التأثير على المدخنين، وتؤكد المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن مصر تبنت وضع التحذيرات الصحية المصورة على علب منتجات التبغ في مصر في قوانين مكافحة التبغ 2007، بعد انضمامها للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ عام 2003، والتي تم التصديق عليها في يونيو 2005.