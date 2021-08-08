والدة فريال أشرف: «كانت بتقول لي ادعيلي يا ماما أرفع علم مصر»

قالت عزة السيد، والدة بطلة مصر في الأولمبياد، فريال أشرف، إنها تبارك لمصر كلها على حصول ابنتها على الميدالية الذهبية في الأولمبياد في لعبة الكاراتيه، لافتة إلى أنها تحمد الله على هذا التوفيق، موضحة أنها كانت تتمنى أن تكون معها في اليابان، متابعة: «كانت كل أما تشوفني تقول لي ادعيلي يا أمي، كان بيدعيلها خصوصًا في آخر 4 ثوان في المباراة بتاعتها، عشان الموازين كانت هتغيير، وفريال كان نفسها ترفع علم مصر والحمد لله إنها قدرت تعمل كده».

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنها شاهدت المبارة مع الأسرة، وكانت على أعصابها، وكذلك والدها، الذي كان متوترًا للغاية لرغبته في فوز ابنته بالميدالية من أجل مصر، مشيرة إلى أنهم كانوا يتابعونها في البطولات المحلية دائما، ويحضرون معها دائما، وهذا جعلهم على دراية كاملة بقواعد لعبة الكارايته، لذلك كانوا ينادون أثناء المباراة بضرورة احتساب نقاط لها وسط حماس زائد.

وتابعت والدة بطلة مصر في الأولمبياد، فريال أشرف: «كلمت بنتي بعد ما خلصت بـ10 دقائق، وأنا بكون أول حد يكلمها بعد الماتش، وقالت لي دي دعواتك ياماما، بس أنا قلت لها إنتي اتحرمتي من كتير وربنا عوض، لأن حفلة التخرج كانت قبل اللعب بيومين، وهي اتحركت من كلية الصيدلية في الجامعة البريطانية، وكنت دايما بحماسها عشان تفرح المصريين كلهم، وهي هترجع يوم الخميس الجاي في طيارة الساعة 5 وتلت».